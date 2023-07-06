Угроза теракта и катастрофы на Запорожской АЭС постепенно уменьшается, — ГУР

Об этом он рассказал изданию The Times.
Угроза возникновения техногенной катастрофы на ЗАЭС постепенно уменьшается. Риск утечки радиоактивных веществ стал ниже. Кирилл Буданов не раскрывал никаких подробностей, но намекнул, что для этого предпринимаются «определенные публичные и непубличные действия».
И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы тихонько спадает, — прямой язык Кирилла Буданова.
Но выдыхать нельзя, ведь пока россияне руководят ЗАЭС – угроза теракта очень высока.
4 июня россияне начали разгонять новость о том, что Украина вроде бы собирается взорвать ЗАЭС. Президент Владимир Зеленский и представители разведки опровергли эту информацию и заявили, что именно Россия хочет устроить провокацию.
На крыше нескольких энергоблоков разместили предметы, похожие на взрывчатку. Вероятно, россияне хотят взорвать их, чтобы сымитировать обстрелы со стороны Украины. По состоянию на данный момент с ЗАЭС все хорошо.
Напомним, ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что должны держать дома жители области на случай техногенной катастрофы на ЗАЭС.
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