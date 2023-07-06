Во Львове в результате российского ракетного удара есть погибшие

Также повреждены около 60 квартир и 50 машин, рассказал Садовый. Он добавил, что на месте работает оперативный штаб.

«Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибли 4 человека, травмированы — 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали — 64. Спасатели продолжают разбирать завалы», — говорится в сообщении министерства в Telegram .

В настоящее время известно о трех жертвах. По словам Садового, тела погибших извлекли из-под завалов жилого дома.

Об этом сообщает в Telegram -канале мэр Львова Андрей Садовой.

Во Львове на месте трагедии после ночного вражеского ракетного обстрела 6 июля обнаружили тела погибших на завалах многоквартирного дома.

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