В Днепре 11-летний мальчик отравился мухоморами, которые купил в интернете

Мальчик оказался в реанимации, потому что отравился мухоморами из интернета.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Днепропетровской области.

Недавно в одну из больниц Днепра госпитализировали 11-летнего мальчика, который отравился грибами.

Как оказалось позже, ребенок самостоятельно заказал сушеные мухоморы в интернет-магазине. Съев немного грибов, уже через час мальчик почувствовал себя плохо. У него начались галлюцинации, рвота, он чувствовал сухость во рту и головокружение.

Через три часа это заметили родители и позвонили в скорую. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение одной из городских больниц в состоянии средней тяжести с диагнозом «отравление дикорастущими грибами». Сейчас мальчик находится на лечении.

Как отметили в Госпотребслужбе, это не первый случай отравления грибами за последнее время. Ранее в больницу попала 61-летняя женщина, которая ела дикорастущие грибы, собранные в поселке Таромське. К медикам больная обратилась только на четвертый день после того, как ей стало плохо.

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