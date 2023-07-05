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Днепропетровщина вошла в ТОП-5 областей, где больше всего жалоб на нарушение закона о языке

Вчера 14:30
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В Днепропетровской области за полгода было 157 обращений о нарушении закона о государственном языке.

Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в ТОП-5 областей, где больше всего жалоб на нарушение закона о языке

Об этом сообщает пресс-служба офиса Уполномоченного.

Только за полгода в офис языкового омбудсмена поступило 2020 жалоб от граждан. Все они касались языковых нарушений. За аналогичный период 2022 года поступило всего 962 обращения.

На что жалуются

Больше всего жалуются на отсутствие стартовой украинской версии на сайтах магазинов или вебсайтов – 594 обращения. Часто жалуются на нарушения во время обслуживания – 17% случаев или 337 обращений. 7% — в сфере предоставления информации о товарах и услугах.

По состоянию на 30 июня украинцы направили 206 обращений (10%) по поводу нарушений законодательства в сфере образования и науки. Из них 113 обращений касаются образования взрослых. Имелись жалобы на обслуживание в сфере образования.

109 обращений (5%) касались нарушений закона должностными лицами.

Больше всего жалоб в таких областях:

  • в Киеве (729 обращений),
  • Харьковской (303),
  • Одесской (269),
  • Днепропетровской (157),
  • Киевской (80),
  • Запорожской(36),
  • Николаевской (35)
  • Львовской (30).

25 обращений – Полтавская область. Менее 20 жалоб поступило из следующих областей: Житомирская, Винницкая, Сумская, Закарпатская, Черниговская, Черкасская области. До 10 жалоб – Кировоградская, Донецкая, Херсонская и Волынская, Тернопольская и Хмельницкая, Черновицкая, Луганская и Ивано-Франковская области.

Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в ТОП-5 областей, где больше всего жалоб на нарушение закона о языке

Напомним, ранее мы сообщали о том, что языковой омбудсмен наложил штраф на учительницу из Днепра, которая говорила на уроке на русском. Кроме этого, в Днепре охотятся за вывесками и рекламой на русском.

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