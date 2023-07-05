Днепропетровщина вошла в ТОП-5 областей, где больше всего жалоб на нарушение закона о языке

Об этом сообщает пресс-служба офиса Уполномоченного.
Только за полгода в офис языкового омбудсмена поступило 2020 жалоб от граждан. Все они касались языковых нарушений. За аналогичный период 2022 года поступило всего 962 обращения.
Больше всего жалуются на отсутствие стартовой украинской версии на сайтах магазинов или вебсайтов – 594 обращения. Часто жалуются на нарушения во время обслуживания – 17% случаев или 337 обращений. 7% — в сфере предоставления информации о товарах и услугах.
По состоянию на 30 июня украинцы направили 206 обращений (10%) по поводу нарушений законодательства в сфере образования и науки. Из них 113 обращений касаются образования взрослых. Имелись жалобы на обслуживание в сфере образования.
109 обращений (5%) касались нарушений закона должностными лицами.
Больше всего жалоб в таких областях:
25 обращений – Полтавская область. Менее 20 жалоб поступило из следующих областей: Житомирская, Винницкая, Сумская, Закарпатская, Черниговская, Черкасская области. До 10 жалоб – Кировоградская, Донецкая, Херсонская и Волынская, Тернопольская и Хмельницкая, Черновицкая, Луганская и Ивано-Франковская области.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что языковой омбудсмен наложил штраф на учительницу из Днепра, которая говорила на уроке на русском. Кроме этого, в Днепре охотятся за вывесками и рекламой на русском.
Читайте також:
Автор:
Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7…
Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине…
Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской…
Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.
Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.
Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.
Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.
Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.
Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.
Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".
Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…
Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.
В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.
Пострадавших госпитализировали в больницы города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!