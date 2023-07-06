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У Львові в результаті російського ракетного удару є загиблі

Сьогодні 08:00
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У Львові на місці трагедії після нічного ворожого ракетного обстрілу 6 липня виявили тіла загиблих на завалах багатоквартирного будинку.

Новости Днепра про У Львові в результаті російського ракетного удару є загиблі

Про це повідомляє в Telegram-канал мер Львова Андрій Садовий.

Наразі відомо про три жертви. За словами Садового, тіла загиблих витягли з-під завалів житлового будинку.

“Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64. Рятувальники продовжують розбирати завали”, – йдеться в повідомленні міністерства у Telegram.

Також пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин, розповів Садовий. Він добав, що на місці працює оперативний штаб.

“Людей готують до відселення”, – поінформував мер.

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