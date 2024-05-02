Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали видеодоказательство

Подразделения Главного управления разведки Украины получили доказательства использования оккупантами дронов-камикадзе над ядерными реакторами захваченной россией Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщили в ГУР.
Видео с вражеского fpv-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, что указывает на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны рф. Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам врага, — говорится в сообщении.
Также представитель ГУР Андрей Черняк рассказал, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.
Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов — этим занимается так называемая школа «архангел», которая финансируется главным управлением генштаба вс рф (бывшее «гру»), — добавили в разведке.
Отмечается, что перечисленные факты и доказательства — это «очередное свидетельство преступной и безответственной деятельности государства-агрессора россии на оккупированном ею ядерном объекте, которая может иметь катастрофические последствия».
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