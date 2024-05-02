Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали видеодоказательство

Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали видеодоказательство

Сегодня 09:40
просмотров

Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора ЗАЭС.

Новости Днепра про Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали видеодоказательство

Подразделения Главного управления разведки Украины получили доказательства использования оккупантами дронов-камикадзе над ядерными реакторами захваченной россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщили в ГУР.

Видео с вражеского fpv-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, что указывает на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны рф. Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам врага, — говорится в сообщении.

Также представитель ГУР Андрей Черняк рассказал, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов — этим занимается так называемая школа «архангел», которая финансируется главным управлением генштаба вс рф (бывшее «гру»), — добавили в разведке.

Отмечается, что перечисленные факты и доказательства — это «очередное свидетельство преступной и безответственной деятельности государства-агрессора россии на оккупированном ею ядерном объекте, которая может иметь катастрофические последствия».

Читайте также:

Новости Днепра про Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали видеодоказательствоУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали видеодоказательствоРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:11
    В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)

    Бывает и такое.

    Жителям Днепра напомнили, сколько времени действует е-рецепт на «Доступные лекарства»
    Новости Днепра
    Сегодня 13:00
    Жителям Днепра напомнили, сколько времени действует е-рецепт на «Доступные лекарства»

    С 2019 года лекарства по программе реимбурсации «Доступные лекарства» можно…

    В Днепре вспыхнул скандал в маршрутке: водитель пытался высадить дедушку, у которого потекла кровь
    Новости Днепра
    Вчера 15:31
    В Днепре вспыхнул скандал в маршрутке: водитель пытался высадить дедушку, у которого потекла кровь

    Такое видео распространяют местные Telegram-каналы.

    Диплом не отображается в «Дії»: в МОН назвали причины и рассказали, как это исправить
    Новости Днепра
    Вчера 14:50
    Диплом не отображается в «Дії»: в МОН назвали причины и рассказали, как это исправить

    Полезная информация!

    Последние новости

    В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам
    В Днепре на Победе самодельная стоянка мешала проехать пожарным машинам

    Из-за самовольной стоянки в одном из дворов Днепра пожарные с трудом проехали к дому.

    Сегодня 18:01
    13
    просмотров
    ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат
    ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат

    На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет принимать участие в конкурсе. Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria».

    Сегодня 17:32
    2
    просмотров
    Будет ли в Днепре и области комендантский час на Пасху
    Будет ли в Днепре и области комендантский час на Пасху

    Глава ОВА рассказал, отменят ли в Днепре комендантский час на Пасху.

    Сегодня 17:01
    6
    просмотров
    В Днепре Новый мост «стоит» в пробках: в чем дело
    В Днепре Новый мост «стоит» в пробках: в чем дело

    В Днепре на Новом мосту из-за ДТП образовалась пробка.

    Сегодня 16:27
    6
    просмотров
    В Днепре вор-рецидивист украл телевизоры из McDonald’s и парикмахерской
    В Днепре вор-рецидивист украл телевизоры из McDonald’s и парикмахерской

    В Днепре судили вора со стажем, который украл телевизор из McDonald's.

    Сегодня 16:12
    1
    просмотров
    Всю ночь пролежал без сознания на улице: в Днепре спасают мужчину, которого жестоко избили
    Всю ночь пролежал без сознания на улице: в Днепре спасают мужчину, которого жестоко избили

    В Марганце на Днепропетровщине неизвестные жестоко избили мужчину.

    Сегодня 15:31
    1
    просмотров
    Как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт
    Как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 15:00
    4
    просмотров
    ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция
    ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

    Чаще всего для украшения яиц к Пасхе хозяйки используют термические наклейки или химические красители из магазина. Но если яйцо лопнет во время такого окрашивания – его придется попросту выкинуть, ведь краситель может попасть внутрь.

    Сегодня 14:35
    4
    просмотров
    Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем
    Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем

    В Днепре мужчину третий раз за год останавливают патрульные за пьяное вождение.

    Сегодня 14:12
    3
    просмотров
    В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)
    В Днепре водитель маршрутки №106 пытался «выкурить» пассажиров (ВИДЕО)

    Бывает и такое.

    Сегодня 14:11
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх