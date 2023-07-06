Загроза теракту та катастрофи на Запорізькій АЕС потроху зменшується, – ГУР

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на ЗАЕС потроху зменшується.

Про це він розповів виданню The Times.

Загроза виникнення техногенної катастрофи на ЗАЕС потроху зменшується. Ризик витоку радіоактивних речовин став нижчим. Кирило Буданов не розкривав ніяких подробиць, але натякнув, що до для цього робляться “певні публічні та непублічні дії”.

І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає, – пряма мова Кирила Буданова.

Але видихати не можна, адже поки росіяни керують ЗАЕС – загроза теракту дуже висока.

Що передувало

4 червня росіяни почали розганяти новину про те, що Україна ніби-то збирається підірвати ЗАЕС. Натомість президент Володимир Зеленський та представники розвідки спростували цю інформацію та заявили, що саме Росія хоче влаштувати провокацію.

На даху кількох енергоблоків розмістили предмети схожі на вибухівку. Ймовірно, росіяни хочуть підірвати їх, щоб зімітувати обстріл зі сторони України. Станом на зараз із ЗАЕС все добре.

Нагадаємо, раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що мають тримати вдома мешканці області на випадок техногенної катастрофи на ЗАЕС.