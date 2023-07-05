Яка ситуація з Запорізькою АЕС станом на ранок 5 липня

Станом на ранок 5 липня ЗАЕС працює в штатному режимі.

Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Очільник РВА зазначив, що значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано. А радіаційна ситуація в межах норми та аномальних змін не зафіксовано.

Росіяни готують теракт

У вівторок, 4 липня, у мережі почали розганяти повідомлення про те, що Україна може атакувати ЗАЕС вночі 5 липня, щоб звинуватити в цьому РФ. Першоджерело цієї інформації – російські пропагандистські канали.

Проте пізніше в ЗСУ офіційно повідомили про ймовірність провокацій з боку РФ на ЗАЕС. Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що на даху між 3 та 4 блоком росіяни встановили предмети, схожі на вибухівку. Тож розвідка припускає, що окупанти таким чином можуть інсценувати обстріл з боку України.

Через ці повідомлення в соцмережах почалася паніка і всі чекали нічного теракту. Втім, станом на зараз, все добре.

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