Жену Буданова отравили, она в больнице, – СМИ

Отмечается, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

Жену руководителя Главного управления разведки Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Сейчас женщина находится в больнице.

Об этом сообщило издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке.

Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека, — говорится в сообщении.

Сейчас женщина завершает курс лечения, дальше — она будет под наблюдением врачей. Правоохранители уже начали расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР.

По информации издания, на самого Кирилла Буданова также покушались до и после полномасштабного вторжения.

Обновлено: по данным источников «УП», жену Буданова, скорее всего, отравили через еду. Также сообщается, что еще у нескольких сотрудников разведки обнаружили отравление, они сейчас тоже лечатся.

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