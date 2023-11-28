На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина

Пожалуйста, будьте максимально осторожны на дорогах!

Сегодня ночью на трассе М-04 «Знаменка-Луганск-Изварино», возле поселка Жёлтое Каменского района, произошла ужасная авария – там столкнулись два грузовика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате ДТП погиб водитель одной из фур – спасатели деблокировали его из поврежденной кабины.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на остановке загорелся автомобиль.

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