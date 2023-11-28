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Дружину Буданова отруїли, вона у лікарні, – ЗМІ

Сьогодні 10:16
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Зазначається, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

Новости Днепра про Дружину Буданова отруїли, вона у лікарні, - ЗМІ

Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Зараз жінка перебуває у лікарні.

Про це повідомило видання “Бабель” з посиланням на джерела у розвідці.

Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини, — йдеться у повідомленні.

Зараз жінка завершує курс лікування, далі — вона буде під наглядом лікарів. Правоохоронці вже почали розслідування щодо імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР.

Новости Днепра про Дружину Буданова отруїли, вона у лікарні, - ЗМІ

За інформацією видання, на самого Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

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Новости Днепра про Дружину Буданова отруїли, вона у лікарні, - ЗМІУкраїнська

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