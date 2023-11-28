Дружину Буданова отруїли, вона у лікарні, – ЗМІ

Зазначається, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Зараз жінка перебуває у лікарні.

Про це повідомило видання “Бабель” з посиланням на джерела у розвідці.

Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини, — йдеться у повідомленні.

Зараз жінка завершує курс лікування, далі — вона буде під наглядом лікарів. Правоохоронці вже почали розслідування щодо імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР.

За інформацією видання, на самого Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

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