В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло

Сегодня, 28 ноября, в Кривом Роге с 9:00 до 15:00 будет громко — на промышленно-производственном предприятии будут проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями.
Причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.
Главное – не игнорируйте воздушные тревоги и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.
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