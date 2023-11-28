В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло

Без паники!

Сегодня, 28 ноября, в Кривом Роге с 9:00 до 15:00 будет громко — на промышленно-производственном предприятии будут проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями.

Причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.

Главное – не игнорируйте воздушные тревоги и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

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