В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

В Днепре полицейские разыскивают 83-летнюю Ирину Пихаленко.

Женщина перестала выходить на связь 19 ноября 2023 года. Пенсионерка вышла из дома в Индустриальном районе города и сейчас ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 050 348 83 86 или 102.

Важна любая информация!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: