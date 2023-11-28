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  • В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь

В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь

Сегодня 06:55
просмотров

Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь

В Днепре полицейские разыскивают 83-летнюю Ирину Пихаленко.

Женщина перестала выходить на связь 19 ноября 2023 года. Пенсионерка вышла из дома в Индустриальном районе города и сейчас ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 050 348 83 86 или 102.

Важна любая информация!

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