В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь

В Днепре полицейские разыскивают 83-летнюю Ирину Пихаленко.
Женщина перестала выходить на связь 19 ноября 2023 года. Пенсионерка вышла из дома в Индустриальном районе города и сейчас ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 050 348 83 86 или 102.
Важна любая информация!
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