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  • “Загроза існує, слід бути готовими”: Лисак розповів, що треба мати вдома на випадок теракту на ЗАЕС

“Загроза існує, слід бути готовими”: Лисак розповів, що треба мати вдома на випадок теракту на ЗАЕС

Вчора 12:50
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Цієї ночі кожен українець нормально не спав, адже було багато хвилювань через можливий теракт росіян на Запорізькій АЕС.

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На щастя, нічого не сталося, нині все добре. Радіаційний фон у нормі.

Але ворог не має ані совісті, ані здорового глузду, тому загроза існує.

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, розповів, що треба мати вдома на випадок теракту на ЗАЕС.

За його словами, фахівці радять мати вдома скотч та щільну тканину, якими можна герметизувати приміщення. Треба запастися їжею і водою на кілька днів, підготувати аптечку, змінний одяг та взуття, радіоприймач на батарейках, респіратори. Зібрати «тривожну валізу» із документами та найнеобхіднішими речами.

Якщо аварія станеться, негайно будуть запущені плани реагування. Їх відпрацювали на навчаннях. Зона забруднення залежатиме від багатьох чинників. Серед них – інтенсивність викиду та напрямок вітру. У будь-якому разі найперша рекомендація – бути в приміщенні, закривши всі вікна, двері та щілини. Слухати офіційну інформацію та виконувати вказівки. Якщо буде потрібно приймати йодид калію чи евакуюватися – повідомимо. Головне зараз – зберігати спокій, – додав Сергій Лисак.

Зберігайте спокій! 

Нагадаємо, раніше ми писали, яка ситуація з Запорізькою АЕС станом на ранок 5 липня.

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