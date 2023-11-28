Представитель ГУР официально подтвердил информацию об отравлении супруги Буданова

Об этом сообщил в комментарии «Радіо Свобода» представитель ГУР Андрей Юсов.
По его словам, Марианну Буданову действительно отравили и она проходит курс лечения. Также Юсов подтвердил информацию СМИ, что это были тяжелые металлы. В ГУР пообещали предоставить больше деталей впоследствии.
Напомним, издание «Бабель» первым сообщило об отравлении жены главы ГУР. Позже «УП» добавило, что кроме Марианны Будановой отравились также сотрудники ГУР, но из-за того, что у них «большая масса тела» — они не сразу почувствовали себя плохо, в отличие от миниатюрной женщины, которая весит гораздо меньше.
Кирилл Буданов женился на Мариане еще в августе 2013 года. Как ранее рассказывал глава ГУР, с начала войны супруга живет вместе с ним в его кабинете.
Марианна Буданова по образованию психолог, с 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале в Киеве. С июня 2021 года она работает советницей мэра Киева Виталия Кличко.
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Отмечается, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.
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