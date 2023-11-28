Представник ГУР офіційно підтвердив інформацію про отруєння дружини Буданова

Зранку 28 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що дружину Кирила Буданова - Маріанну - отруїли. Тепер є більш офіційне підтвердження.

Про це повідомив у коментарі “Радіо Свобода” представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами Маріанну Буданову дійсно отруїли і вона проходить курс лікування, який підходить до кінця. Також Юсов підтвердив інформацію ЗМІ, що це були важкі метали. У ГУР пообіцяли надати більше деталей згодом.

Нагадаємо, видання “Бабель” першим повідомило про отруєння дружини очільника ГУР. Пізніше “УП” повідомило, що крім Маріанни Буданової отруїлися також співробітники ГУР, але через те, що в них більша маса тіла – вони не відразу відчули себе зле, на відміну від мініатюрної жінки, яка важить значно менше.

Що відомо про дружину головного очільника розвідки?

Кирило Буданов одружився з пані Маріанною ще у серпні 2013 року. Як раніше розповідав очільник ГУР, з початку війни дружина живе разом з ним у його кабінеті.

Маріанна Буданова за освітою психолог, із 2015 до 2017 року займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому госпіталі у Києві. Із червня 2021 року вона працює радницею мера Києва Віталія Кличка.

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