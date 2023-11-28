В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні буде гучно увесь день: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 28 листопада, у Кривому Розі з 9:00 до 15:00 буде гучно – на промислово-виробничому підприємстві будуть проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій.

Причин для занепокоєння немає, – додав Вілкул.

Головне – не ігноруйте повітряні тривоги та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу.

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