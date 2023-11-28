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Уночі росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Сьогодні 07:36
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Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Уночі росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Вночі вони вдарили ракетою по Кривому Рогу. Наразі всі деталі встановлюються.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Також російська армія з важкої артилерії обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району.

На щастя, люди не постраждали. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники.

На решті території області було спокійно. Без ворожих атак, – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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