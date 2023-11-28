Уночі росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Вночі вони вдарили ракетою по Кривому Рогу. Наразі всі деталі встановлюються.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також російська армія з важкої артилерії обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району.
На щастя, люди не постраждали. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники.
На решті території області було спокійно. Без ворожих атак, – додав Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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