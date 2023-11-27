Поблизу Дніпра може з’явитися ще 600 га заповідної зони

Поблизу Дніпра хочуть розширити заповідник.

Мова йде про Дніпровсько-Орільський заповідник, що розташований неподалік Дніпра. Його директорка Марія Трифанова повідомила, що вони разом зі співробітниками намагаються збільшити межі заповідної зони, пише Суспільне.

Наразі співробітники проводять наукову роботу та вже подали відповідне клопотання до Міндовкілля. Директорка заповідника зазначає, що розширення території цінних ділянок – одна із стратегій руху України до Євросоюзу.

Після наукових досліджень з’ясувалося, що поруч із заповідником є ще кілька цінних ділянок, які й можуть приєднати. Тепер справа за міністерством, яке має затвердити це прохання.

У разі позитивного рішення територія заповідника розшириться на понад 600 гектарів, – зазначає директорка.

Також у планах створити великий національний природник парк, але вже на Лівобережжі області. Таким чином можна буде збільшити відсоток природно-заповідного фонду в регіоні.

Як розповідає Катерина Колесникова, завідувачка еколого-освітнього сектору, наразі заповідник розташований на природоохоронних заплавах Дніпра та Орілі, де водяться рідкісні звірі та птахи Зокрема, орлан білохвоста. На межі лісового господарства, яке теж є частиною заповідника, водяться борсуки. Вони вже почали будувати нове містечко. Багато також плямистих оленів, козуль та диких лісових свиней.

На ділянках, якими хочуть розширити заповідник, водяться квак звичайний, чапля сіра, проживає чепура біла.

З початку повномасштабного вторгнення заповідник закритий для відвідувачів, однак є онлайн-екскурсії, які планують проводити й надалі.

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