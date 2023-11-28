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Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Сегодня 07:36
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Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Ночью они ударили ракетой по Кривому Рогу. Все детали устанавливаются.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также российская армия из тяжелой артиллерии обстреляла Марганецкую громаду Никопольского района.

К счастью, люди не пострадали. Спасатели уточняют последствия.

На остальной территории области было спокойно. Без вражеских атак, – добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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