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На Дніпро насувається новий циклон, який різко змінить погоду: чого очікувати

Сьогодні 20:03
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У Дніпрі до кінця листопада кілька разів зміниться погода.

Новости Днепра про На Дніпро насувається новий циклон, який різко змінить погоду: чого очікувати

Дніпро та область зачепив циклон із півдня, який приніс хурделицю та сильний вітер. Проте він вже йде на спад, про це повідомляє голова обласного метеоцентру Василь Гринчак, пише Суспільне.

За слова фахівці, в області вночі були заморозки до мінус 4 градусів, вітер швидкістю 23 метри на секунду, також пройшов мокрий сніг. Зараз на регіон суне новий циклон, цього разу із південного-заходу, який принесе потепління та дощі.

Гринчак каже, що для цього сезону характерні різки зміни погоди, тож бурхливі метеотанці триватимуть ще щонайменше тиждень. 

Ця пора року взагалі багата на такі часті зміни погодних умов, у зв’язку з проходженням активних циклонів, – розповів Василь Гринчак.

30 листопада та 1 грудня в регіоні – без істотних опадів. Вдень до +6. 2 та 3 грудня, коли прийде новий циклон, знано дощитиме, а вдень буде від 5 до 10 градусів тепла.

Нагадаємо, через буревій на проспекті Гагаріна впала 10-метрова ялинка, а в області понад 150 населених пунктів були без світла. 

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Новости Днепра про На Дніпро насувається новий циклон, який різко змінить погоду: чого очікуватиУкраїнська

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