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Дніпро увійшов в п’ятірку найдорожчих міст для життя: скільки відсотків зарплати “з’їдає” оренда

Сьогодні 19:37
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Стало відомо, скільки орієнтовно "з'їдає" грошей оренда квартири.

Новости Днепра про Дніпро увійшов в п'ятірку найдорожчих міст для життя: скільки відсотків зарплати

Відомі портали з пошуку житла та роботи порівняли середні зарплати та середню вартість оренди у кожному регіоні. Як виявилося, Дніпро увійшов в п’ятірку найдорожчих міст для життя. Варто зауважити, що дані брали виключно на цих двох сервісах, тож не виключена статистична похибка. 

На думку Дім.ріа, за оренду однокімнатної кварти в Дніпрі доведеться віддати 71% від місячного заробітку. Це якщо враховувати, що середня зарплатня у Дніпрі складає 18 тисяч гривень. 

Як зазначили аналітики, чим далі від фронту – тим дорожче жити в цьому місті. Водночас Дніпро, як місто розташоване у прифронтовому регіоні, не зовсім відповідає цим критеріям, і входиться у п’ятірку найдорожчих міст, де оренда “з’їдає” понад 70% зарплатні. 

Найдорожчими містами для життя, якщо порівнювати середню зарплатню та середню вартість оренди однокімнатної квартири, виявилися Львів, Київ, Полтава, Вінниця та Дніпро.

Зазначається, що найбільша середня заробітна плата у Києві – 20 000 грн. Але і середня вартість однокімнатної квартири тут також найвища –  15 517 грн.

Найменший відсоток від заробітної плати за проживання в орендованій квартирі сплачують жителі Херсона, Харкова та Миколаєва – 21%, 34% і 35% відповідно. Але варто враховувати, що й середня зарплатня трохи менша. 

Близько 42-45% середнього прибутку складає ціна за житло у Тернополі, Запоріжжі, Одесі, Кропивницькому та Чернігові. Найнижчою, якщо не враховувати окуповані та фронтові області, є загальна сума за оренду квартири у Сумській області – 6 292 грн. 

Новости Днепра про Дніпро увійшов в п'ятірку найдорожчих міст для життя: скільки відсотків зарплати

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Новости Днепра про Дніпро увійшов в п'ятірку найдорожчих міст для життя: скільки відсотків зарплати Українська Новости Днепра про Дніпро увійшов в п'ятірку найдорожчих міст для життя: скільки відсотків зарплати Русский

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