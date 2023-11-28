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  • У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 83-річну жінку: потрібна ваша допомога

У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 83-річну жінку: потрібна ваша допомога

Сьогодні 06:55
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 83-річну жінку: потрібна ваша допомога

У Дніпрі поліцейські розшукують 83-річну Ірину Пихаленко.

Жінка перестала виходити на зв’язок 19 листопада 2023 року. Пенсіонерка вийшла з дому в Індустріальному районі міста та зараз її місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Якщо ви бачили жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 050 348 83 86 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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