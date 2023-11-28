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У Дніпрі сьогодні не буде світла з 8:00 до 17:00 (АДРЕСИ)

Сьогодні 08:00
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла з 8:00 до 17:00 (АДРЕСИ)

Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі не буде світла у деяких мешканців з 8:00 до 17:00.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Бехтерєва: 3, 4, 6, 9,10, 11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12, 17-А, 21, 252;
  • вул. Веселки: 36-А;
  • вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;
  • вул. Мечникова: 10, 11;
  • вул. Оздоровча: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13;
  • вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 35, 41, 45, 51, 59.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла з 8:00 до 17:00 (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла з 8:00 до 17:00 (АДРЕСИ)Русский

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