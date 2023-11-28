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В Днепре сегодня не будет света с 8:00 до 17:00 (АДРЕСА)

Сегодня 08:00
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Новости Днепра про В Днепре сегодня не будет света с 8:00 до 17:00 (АДРЕСА)

Сегодня, 28 ноября, в Днепре не будет света у некоторых жителей с 8:00 до 17:00.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9,10, 11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12, 17-А, 21, 252;
  • ул. Радуги: 36-А;
  • ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
  • ул. Мечникова: 10, 11;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13;
  • ул. Пирогова: 1-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 35, 41, 45, 51, 59.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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