У ГУР розповіли, скільки високоточних ракет зараз залишається у росії: цифра шокує

На сьогодні у росії залишається близько 950 ракет великої дальності.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Зараз у росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет, ― повідомив Скібіцький.

За його словами, росія продовжує виробляти ракети – у квітні цього року ворог прагне виробити близько 40 ракет Х-101.

Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись, ― сказав представник ГУР.

За його словами, зараз агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 «Калібр» і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року.

Також Скібіцький нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет «Онікс». За його словами, запаси звичайних «Оніксів» на росії становлять 440 одиниць.

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