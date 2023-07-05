«Угроза существует, следует быть готовыми»: Лысак рассказал, что нужно иметь дома на случай теракта на ЗАЭС

Этой ночью каждый украинец нормально не мог спать, ведь было много волнений из-за возможного теракта россиян на Запорожской АЭС.

К счастью, ничего не произошло, сейчас все хорошо. Радиационный фон в норме.

Но у врага нет ни совести, ни здравого смысла, поэтому угроза существует.

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, рассказал, что нужно иметь дома на случай теракта на ЗАЭС.

По его словам, специалисты советуют иметь дома скотч и плотную ткань, которыми можно герметизировать помещение. Надо запастись едой и водой на несколько дней, подготовить аптечку, сменную одежду и обувь, радиоприемник на батарейках, респираторы. Собрать «тревожный чемодан» с документами и необходимыми вещами.

Если авария произойдет, немедленно будут запущены планы реагирования. Их отработали на учениях. Зона загрязнения будет зависеть от многих факторов. Среди них – интенсивность выброса и направление ветра. В любом случае первая рекомендация – быть в помещении, закрыв все окна, двери и щели. Слушайте официальную информацию и следуйте инструкциям. Если потребуется принимать йодид калия или эвакуироваться – сообщим. Главное сейчас – сохранять спокойствие, – добавил Сергей Лысак.

Сохраняйте спокойствие!

Напомним, ранее мы писали, какая ситуация с Запорожской АЭС по состоянию на утро 5 июля.

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