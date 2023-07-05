Июльский бейби-бум: в Днепре второй день подряд бьют рекорды по рождаемости

В Днепре перевыполняют планы по рождаемости.

Вчера, 4 июля зафиксировали первый рекорд июля по рождаемости – на свет появилось 26 маленьких днепрян. А вот за прошедшие сутки в городе на свет появилось 30 младенцев: 12 девочек и 18 мальчиков. Семь детишек родили женщины-переселенки.

Так что второй день подряд в Днепре фиксируют рекорды.

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