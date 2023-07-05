На грани голода: в приюте Днепра нечем кормить полторы сотни больных животных

В Днепре необходима помощь приюту, где живут полторы сотни животных.

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

По словам Ольги, сейчас в приюте проживает 155 котиков и собак. Из них 14 воспитанников – в клиниках. Все они на грани голода, потому что кончается корм, а денег на пополнение запасов нет.

По предварительным подсчетам, чтобы обеспечить кормом питомцев приюта, необходимо собрать около 20 тысяч гривен. Еще около 10 тысяч нужно на лекарства и подгузники для животных с инвалидностью.

В данный момент приют не принимает новых животных, кроме чрезвычайно экстренных случаев.

За время существования приюта удалось спасти более 2 тысяч животных, вылеченных и отданных в новые семьи. Если у вас есть возможность помочь пушистикам финансово, средства можно перечислить по реквизитам ниже. Также можно самостоятельно привезти корм в клинику. Подробности ТУТ.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для тварин притулку”

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