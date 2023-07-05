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  • На грани голода: в приюте Днепра нечем кормить полторы сотни больных животных

На грани голода: в приюте Днепра нечем кормить полторы сотни больных животных

Вчера 11:32
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В Днепре необходима помощь приюту, где живут полторы сотни животных.

Новости Днепра про На грани голода: в приюте Днепра нечем кормить полторы сотни больных животных

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

По словам Ольги, сейчас в приюте проживает 155 котиков и собак. Из них 14 воспитанников – в клиниках. Все они на грани голода, потому что кончается корм, а денег на пополнение запасов нет.

По предварительным подсчетам, чтобы обеспечить кормом питомцев приюта, необходимо собрать около 20 тысяч гривен. Еще около 10 тысяч нужно на лекарства и подгузники для животных с инвалидностью.

В данный момент приют не принимает новых животных, кроме чрезвычайно экстренных случаев.

За время существования приюта удалось спасти более 2 тысяч животных, вылеченных и отданных в новые семьи. Если у вас есть возможность помочь пушистикам финансово, средства можно перечислить по реквизитам ниже. Также можно самостоятельно привезти корм в клинику. Подробности ТУТ. 

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для тварин притулку”

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Новости Днепра про На грани голода: в приюте Днепра нечем кормить полторы сотни больных животныхУкраїнська Новости Днепра про На грани голода: в приюте Днепра нечем кормить полторы сотни больных животныхРусский

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