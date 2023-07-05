На грани голода: в приюте Днепра нечем кормить полторы сотни больных животных

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
По словам Ольги, сейчас в приюте проживает 155 котиков и собак. Из них 14 воспитанников – в клиниках. Все они на грани голода, потому что кончается корм, а денег на пополнение запасов нет.
По предварительным подсчетам, чтобы обеспечить кормом питомцев приюта, необходимо собрать около 20 тысяч гривен. Еще около 10 тысяч нужно на лекарства и подгузники для животных с инвалидностью.
В данный момент приют не принимает новых животных, кроме чрезвычайно экстренных случаев.
За время существования приюта удалось спасти более 2 тысяч животных, вылеченных и отданных в новые семьи. Если у вас есть возможность помочь пушистикам финансово, средства можно перечислить по реквизитам ниже. Также можно самостоятельно привезти корм в клинику. Подробности ТУТ.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
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