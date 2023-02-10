Угроза ракетной атаки: глава ДнепрОВА предупредил об опасности

Тревога была объявлена в 08:29 и закончилась в 11:58. За это время оккупанты выпустили по нашей стране десятки ракет. В Днепре из-за угрозы ракетного удара остановили электротранспорт и превентивно выключали свет.
В 13:16 была объявлена новая тревога. Сейчас красная вся Украина.
А глава ДнепрОВА Сергей Лысак предупреждает об угрозе ракетной атаки на Днепропетровщину.
ВНИМАНИЕ!!! УГРОЗА РАКЕТНОЙ АТАКИ НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНУ. Перейдите в безопасное место! – написал он.
Берегите себя и будьте в безопасных местах!
Напомним, ранее мы писали, что российские ракеты пересекли границу с Молдовой и Румынией и затем вернулись в Украину, – главнокомандующий ВСУ.
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