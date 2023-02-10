Угроза ракетной атаки: глава ДнепрОВА предупредил об опасности

Сегодня, 10 февраля, россияне массированно атаковали Украину, в том числе нашу область, ракетами.

Тревога была объявлена ​​в 08:29 и закончилась в 11:58. За это время оккупанты выпустили по нашей стране десятки ракет. В Днепре из-за угрозы ракетного удара остановили электротранспорт и превентивно выключали свет.

В 13:16 была объявлена ​​новая тревога. Сейчас красная вся Украина.

А глава ДнепрОВА Сергей Лысак предупреждает об угрозе ракетной атаки на Днепропетровщину.

ВНИМАНИЕ!!! УГРОЗА РАКЕТНОЙ АТАКИ НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНУ. Перейдите в безопасное место! – написал он.

Берегите себя и будьте в безопасных местах!

Напомним, ранее мы писали, что российские ракеты пересекли границу с Молдовой и Румынией и затем вернулись в Украину, – главнокомандующий ВСУ.

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