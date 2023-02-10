Загроза ракетної атаки: голова ДніпроОВА попередив про небезпеку

Сьогодні, 10 лютого, росіяни масовано атакували Україну, зокрема нашу область, ракетами.

Тривога була оголошена о 08:29 та закінчилася об 11:58. За цей час окупанти випустили по нашій країні десятки ракет. У Дніпрі через загрозу ракетного удару зупинили електротранспорт та превентивно вимикали світло.

О 13:16 було оголошено нову тривогу. Зараз червона вся Україна.

А голова ДніпроОВА Сергій Лисак попереджає про загрозу ракетної атаки на Дніпропетровщину.

УВАГА!!! ЗАГРОЗА РАКЕТНОЇ АТАКИ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ. Перейдіть у безпечні місця! – написав він.

Бережіть себе та будьте в безпечних місцях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ракети перетнули кордон з Молдовою та Румунією і потім повернулися в Україну, – головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: