Загроза ракетної атаки: голова ДніпроОВА попередив про небезпеку

Тривога була оголошена о 08:29 та закінчилася об 11:58. За цей час окупанти випустили по нашій країні десятки ракет. У Дніпрі через загрозу ракетного удару зупинили електротранспорт та превентивно вимикали світло.
О 13:16 було оголошено нову тривогу. Зараз червона вся Україна.
А голова ДніпроОВА Сергій Лисак попереджає про загрозу ракетної атаки на Дніпропетровщину.
УВАГА!!! ЗАГРОЗА РАКЕТНОЇ АТАКИ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ. Перейдіть у безпечні місця! – написав він.
Бережіть себе та будьте в безпечних місцях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ракети перетнули кордон з Молдовою та Румунією і потім повернулися в Україну, – головнокомандувач ЗСУ.
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