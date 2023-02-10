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Загроза ракетної атаки: голова ДніпроОВА попередив про небезпеку

Сьогодні 13:33
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Сьогодні, 10 лютого, росіяни масовано атакували Україну, зокрема нашу область, ракетами.

Новости Днепра про Загроза ракетної атаки: голова ДніпроОВА попередив про небезпеку

Тривога була оголошена о 08:29 та закінчилася об 11:58. За цей час окупанти випустили по нашій країні десятки ракет. У Дніпрі через загрозу ракетного удару зупинили електротранспорт та превентивно вимикали світло.

О 13:16 було оголошено нову тривогу. Зараз червона вся Україна.

А голова ДніпроОВА Сергій Лисак попереджає про загрозу ракетної атаки на Дніпропетровщину.

УВАГА!!! ЗАГРОЗА РАКЕТНОЇ АТАКИ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ. Перейдіть у безпечні місця! – написав він.

Новости Днепра про Загроза ракетної атаки: голова ДніпроОВА попередив про небезпеку

Бережіть себе та будьте в безпечних місцях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ракети перетнули кордон з Молдовою та Румунією і потім повернулися в Україну, – головнокомандувач ЗСУ.

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Новости Днепра про Загроза ракетної атаки: голова ДніпроОВА попередив про небезпекуУкраїнська Новости Днепра про Загроза ракетної атаки: голова ДніпроОВА попередив про небезпекуРусский

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