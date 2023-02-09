Может быть в Киеве или Днепре: полиция разыскивает 16-летнего парня

Полиция устанавливает местонахождение 16-летнего Дмитрия Русанова.
Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 8 февраля парень уехал из Каменского в Днепр к родственникам и не вернулся. Также он может быть в Киеве.
Приметы: рост 175-180 см, крепкого телосложения, волосы светлые короткие, глаза светлые.
Был одет: спортивная куртка черного цвета NIKE, черные спортивные штаны, черные кроссовки NIKE.
Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (097) 877 10 72, (093) 147 86 87, (068) 241 17 43 или «102».
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 9 февраля, в Днепре под Амурским мостом раздался взрыв.
Светлая память!
Сегодня, 9 февраля, россияне уже дважды ударили по Марганцу из…
В Днепре задержали дельцов, продававших несуществующие сигареты.
В Марганце 70-летняя пенсионерка в социальных сетях размещала запрещенную символику и агитировала за СССР.
В Днепре царит зима.
В Днепре звание Почетный гражданин города Днепр может получить еще один человек.
В разгар сезон простуд, а погода на улице «способствует» переломам, вывихам и ушибам. Недавно в Украине изменился перечень оснований, когда бригада медицинской помощи приедет на вызов. Так что журналисты dnepr.info решили напомнить читателям, когда следует ожидать приезда «скорой», а когда…
Известную российскую актрису, родившуюся в Днепре, уволили из театра в Москве за антивоенную позицию.
Сегодня, 9 февраля, в Днепре под Амурским мостом раздался взрыв.
Светлая память!
В Днепре нетрезвый дедушка спровоцировал ДТП.
Андрей Ермак намекнул, что боевые самолеты Украине все-таки дадут.
14 января россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!