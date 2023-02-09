Может быть в Киеве или Днепре: полиция разыскивает 16-летнего парня

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Полиция устанавливает местонахождение 16-летнего Дмитрия Русанова.

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 8 февраля парень уехал из Каменского в Днепр к родственникам и не вернулся. Также он может быть в Киеве.

Приметы: рост 175-180 см, крепкого телосложения, волосы светлые короткие, глаза светлые.

Был одет: спортивная куртка черного цвета NIKE, черные спортивные штаны, черные кроссовки NIKE.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (097) 877 10 72, (093) 147 86 87, (068) 241 17 43 или «102».

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