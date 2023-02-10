Лукашук предупредил об угрозе ракетного удара: есть пуски

В Днепре утро началось с воздушной тревоги. По словам главы областного совета Николая Лукашука, уже зафиксированы пуски ракет.
Помним о правилах безопасности, ничего не выкладываем в соцсети и верим в ПВО, – написал он.
Отметим, что сейчас гуляет информация о десятках ракет, которые могут зайти в воздушное пространство Украины, но сколько их знают только воздушные силы, которые поделятся с нами этими данными после того, как отразят нападение.
upd: Председатель Совета обороны Кривого Рога сообщил, что в городе слышали взрывы и есть угроза повторных ударов.
Напомним, сегодня ночью было громко. Область пережила атаку ракетами и шахедами. К сожалению, были попадания в объект энергетической инфраструктуры на Криворожье, а в Днепре слышали взрывы.
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