Лукашук предупредил об угрозе ракетного удара: есть пуски

В Днепре есть угроза ракетного удара

В Днепре утро началось с воздушной тревоги. По словам главы областного совета Николая Лукашука, уже зафиксированы пуски ракет.

Помним о правилах безопасности, ничего не выкладываем в соцсети и верим в ПВО, – написал он.

Отметим, что сейчас гуляет информация о десятках ракет, которые могут зайти в воздушное пространство Украины, но сколько их знают только воздушные силы, которые поделятся с нами этими данными после того, как отразят нападение.

upd: Председатель Совета обороны Кривого Рога сообщил, что в городе слышали взрывы и есть угроза повторных ударов.

Напомним, сегодня ночью было громко. Область пережила атаку ракетами и шахедами. К сожалению, были попадания в объект энергетической инфраструктуры на Криворожье, а в Днепре слышали взрывы.

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