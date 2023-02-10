Екстрені відключення світла та зупинка роботи громадського транспорта: ситуація в Дніпрі на ранок

Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
У зв’язку з загрозою ракетного удару у Дніпрі повністю зупинений рух електротранспорту. Наразі метро працює (в тому числі і як укриття).
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