Екстрені відключення світла та зупинка роботи громадського транспорта: ситуація в Дніпрі на ранок

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

У зв’язку з загрозою ракетного удару у Дніпрі повністю зупинений рух електротранспорту. Наразі метро працює (в тому числі і як укриття).

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