В Днепре дети катаются на самокатах посреди реки: пытаются объезжать лунки (ФОТО)

Несколько дней подряд столбик термометра не поднимается выше 0 градусов.
Лед сковал реку. Несмотря на то, что он недостаточно крепок, десятки днепрян выходят на лед, в том числе и дети.
Так, сегодня в сквере «Прибрежный» дети катались на самокатах посреди реки.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Ребята придумали себе забаву: объезжать на самокатах лунки.
Кроме того, на льду много семей с маленькими детьми.
Отметим, сейчас очень неустойчивые погодные условия: то мороз, то оттепель, поэтому лед может быть недостаточно крепким. Поэтому лучше откажитесь от выхода на лед. Не рискуйте жизнью и не отпускайте детей играть на замерзших водоемах!
Читайте также:
Автор:
В Днепре звание Почетный гражданин города Днепр может получить еще…
В разгар сезон простуд, а погода на улице «способствует» переломам,…
Известную российскую актрису, родившуюся в Днепре, уволили из театра в…
Сегодня, 9 февраля, в Днепре под Амурским мостом раздался взрыв.
В Днепре звание Почетный гражданин города Днепр может получить еще один человек.
В разгар сезон простуд, а погода на улице «способствует» переломам, вывихам и ушибам. Недавно в Украине изменился перечень оснований, когда бригада медицинской помощи приедет на вызов. Так что журналисты dnepr.info решили напомнить читателям, когда следует ожидать приезда «скорой», а когда…
Известную российскую актрису, родившуюся в Днепре, уволили из театра в Москве за антивоенную позицию.
Сегодня, 9 февраля, в Днепре под Амурским мостом раздался взрыв.
Светлая память!
В Днепре нетрезвый дедушка спровоцировал ДТП.
Андрей Ермак намекнул, что боевые самолеты Украине все-таки дадут.
14 января россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.
Сегодня на сайте объявлений в Украине появилось необычно предложение. Автор предлагал сдавать бабушек в аренду и посчитал, что услуга будет интересна тем, кто хочет получить отсрочку от мобилизации.
Сегодня, 9 февраля, россияне уже дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!