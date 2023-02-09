В Днепре дети катаются на самокатах посреди реки: пытаются объезжать лунки (ФОТО)

В Днепре царит зима.

Несколько дней подряд столбик термометра не поднимается выше 0 градусов.

Лед сковал реку. Несмотря на то, что он недостаточно крепок, десятки днепрян выходят на лед, в том числе и дети.

Так, сегодня в сквере «Прибрежный» дети катались на самокатах посреди реки.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Ребята придумали себе забаву: объезжать на самокатах лунки.

Кроме того, на льду много семей с маленькими детьми.

Отметим, сейчас очень неустойчивые погодные условия: то мороз, то оттепель, поэтому лед может быть недостаточно крепким. Поэтому лучше откажитесь от выхода на лед. Не рискуйте жизнью и не отпускайте детей играть на замерзших водоемах!

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