У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об’їжджати лунки (ФОТО)

Кілька днів поспіль стовпчик термометра не підіймається вище 0 градусів.
Лід скував річку. Незважаючи на те, що він недостатньо міцний, десятки дніпрян виходять на лід, зокрема і малі діти.
Так, сьогодні у сквері “Прибережний” діти каталися на самокатах посеред річки.
Про це повідомляє Dnepr.info.
Хлопці та дівчата вигадали собі забаву: об’їжджати на самокаті лунки.
Крім того, на льоду багато сімей з маленькими дітьми.
Зазначимо, зараз дуже нестійкі погодні умови: то мороз, то відлига, тому лід може бути недостатньо міцним. Тому краще відмовтеся від виходу на кригу. Не ризикуйте життям та не відпускайте дітей гратися на замерзлих водоймах!
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