Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об’їжджати лунки (ФОТО)

У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об’їжджати лунки (ФОТО)

Сьогодні 17:51
просмотров

У Дніпрі панує зима.

Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об'їжджати лунки (ФОТО)

Кілька днів поспіль стовпчик термометра не підіймається вище 0 градусів.

Лід скував річку. Незважаючи на те, що він недостатньо міцний, десятки дніпрян виходять на лід, зокрема і малі діти.

Так, сьогодні у сквері “Прибережний” діти каталися на самокатах посеред річки.

Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об'їжджати лунки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об'їжджати лунки (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.

Хлопці та дівчата вигадали собі забаву: об’їжджати на самокаті лунки.

Крім того, на льоду багато сімей з маленькими дітьми.

Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об'їжджати лунки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об'їжджати лунки (ФОТО)

Зазначимо, зараз дуже нестійкі погодні умови: то мороз, то відлига, тому лід може бути недостатньо міцним. Тому краще відмовтеся від виходу на кригу. Не ризикуйте життям та не відпускайте дітей гратися на замерзлих водоймах!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об'їжджати лунки (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на самокатах посеред річки: намагаються об'їжджати лунки (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Може бути у Києві чи Дніпрі: поліція розшукує 16-річного хлопця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:30
    Може бути у Києві чи Дніпрі: поліція розшукує 16-річного хлопця

    Потрібна ваша допомога!

    У Дніпрі під мостом у руках чоловіка зірвалася граната: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    У Дніпрі під мостом у руках чоловіка зірвалася граната: коментар поліції

    Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі під Амурським мостом пролунав вибух.

    Гірка втрата: в ДТП загинув поліцейський із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:21
    Гірка втрата: в ДТП загинув поліцейський із Дніпропетровщини

    Світла пам'ять!

    Демонтують два під’їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    Демонтують два під’їзди та встановлюють вікна: що буде з будинком №118 на Перемозі у Дніпрі

    14 січня росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

    Наверх