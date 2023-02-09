Вопрос решен: Ермак анонсировал хорошие новости об истребителях и дальнобойном оружии

Андрей Ермак намекнул, что боевые самолеты Украине все-таки дадут.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем телеграмм-канале.

Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом? – говорится в сообщении.

upd: позже Ермак отреагировал пост и написал, что оно «похоже, может быть решен».

Кроме того, он анонсировал хорошие новости о санкциях и замороженных российских активах, которые могут передать Украине.

Президент Владимир Зеленский в Европарламенте подробно остановился на санкциях против Росатома. Украина их ввела, дальше – шаг за ЕС. Похоже, все будет ок. Большинство поддерживают антироссийские санкции, а также трибунал над российскими преступниками. Владимир Зеленский напомнил Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, которым Венгрия получает нефть… Вопрос использования замороженных активов россиян в интересах Украины также в повестке дня, – написал Ермак.

Отметим, что Зеленский выступил в парламенте Великобритании и попросил «крылья для свободы Украины». Позже министр обороны Бен Уоллес отметил, что Британия «не будет немедленно поставлять истребители», поскольку сейчас воздушная поддержка войск может быть обеспечена дальнобойными ракетами и БПЛА. В то же время, Уоллес считает, что Британия может предоставить Украине самолеты в долгосрочной перспективе для обеспечения воздушных сил после победы над Россией.

Президент также встретился с лидерами Франции и Германии, где обсуждались вопросы боевых самолетов для Украины.

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