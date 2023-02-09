Демонтируют два подъезда и устанавливают окна: что будет с домом №118 на Победе в Днепре

Два подъезда дома были разрушены, поисково-спасательная операция длилась 69 часов. К сожалению, 46 человек погибли, более 80 получили ранения.
Сегодня стало известно, что будет с домом №118 на Набережной Победы. По предварительным выводам экспертизы, демонтажу подлежат остатки второго и третьего подъездов. Работы проведут после заказа проекта.
Об этом сообщает «ДнепрТВ».
В других подъездах дома сейчас устанавливают оконные блоки: по состоянию на 9 февраля уже установлено почти 900, еще планируется установить около 500. В доме есть свет, вода и тепло. Работают все лифты, кроме одного, который планируется заменить.
Уже есть предварительные выводы инструментального обследования (экспертизы) по поводу поврежденных подъездов. Демонтажу подлежат остатки 2 и 3 подъездов в 3 корпусе. Будет заказан проект, после чего можно будет провести эти работы. В уцелевших соседних подъездах также будут установлены окна и обустроены оконные откосы, – отметил Владислав Грицай, директор департамента жилищного хозяйства горсовета.
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