В Днепре появится новый почетный гражданин города: что о нем известно

В Днепре звание Почетный гражданин города Днепр может получить еще один человек.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

Так, присвоить звание почетного гражданина города Днепра могут генералу сухопутных войск Александру Сырскому. Однако сначала это решение должны рассмотреть на сессии горсовета, а затем подписать мэр Днепра.

Отметим, что по состоянию на данный момент звание «почетного гражданина Днепра» присвоили 9 людям. Об этом идет речь на сайте горсовета. Последним этот титул получил диссидент и известный общественный деятель Иван Шулик, скончавшийся в 2021 году.

Кто такой Александр Сырский?

Александр Станиславович Сырский — Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, имеет звание генерала. В 2014 году с началом боевых действий на Востоке Украины был начальником штаба АТО. Руководил операциями под Дебальцево и Углегорском.

В 2016 году Александр Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ. В 2017 году стал командующим АТО (ООС) на Востоке страны. С 5 сентября 2019 года назначен на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. С 2020 года получил звание генерал-полковника.

Сырский руководил обороной Киева, а в сентябре был одним из тех, кто планировал украинское контрнаступление в Харьковской области.

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