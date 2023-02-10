Російські ракети перетнули кордон з Молдовою та Румунією і потім повернулися в Україну, – головнокомандувач ЗСУ

Спочатку про це писали Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, та деякі моніторингові групи.
Тепер цю інформацію офіційно підтвердив Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ.
Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря, – написав головнокомандувач ЗСУ.
Чекаємо реакцію НАТО, адже Румунія – член альянсу.
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