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У Дніпрі знову вимкнуть вуличне освітлення та не їздитиме електротранспорт

Сьогодні 13:01
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У Дніпрі знову вимикатимуть вуличне освітлення

Новости Днепра про У Дніпрі знову вимкнуть вуличне освітлення та не їздитиме електротранспорт

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, наразі всі системи життєзабезпечення міста працють в штатному режимі. Є певні обмеження, але вони повністю контрольовані. 

Мер зазначив, що графіки відключення світла будуть плановими. Проте в місті знову не буде вуличного освітлення, а ввечері скасують технічні рейси електротранспорту. 

Втім, є надія, що це тимчасові обмеження, і вже завтра ситуація налагодиться. 

Зазначимо, що на початку тижня в Дніпрі повернули вуличне освітлення після майже трьох тижнів його відсутності. 

Нагадаємо, сьогодні Україна пережила чергову масову ракетну атаку. У Дніпрі влучань немає, але під ударом були об’єкти критичної інфраструктури в Кривому Розі. Частину ракет збила ППО. За словами Укренерго, є проблеми з електроенергією в різних областях України. 

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Новости Днепра про У Дніпрі знову вимкнуть вуличне освітлення та не їздитиме електротранспортУкраїнська

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