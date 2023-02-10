У Дніпрі знову вимкнуть вуличне освітлення та не їздитиме електротранспорт

У Дніпрі знову вимикатимуть вуличне освітлення

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, наразі всі системи життєзабезпечення міста працють в штатному режимі. Є певні обмеження, але вони повністю контрольовані.

Мер зазначив, що графіки відключення світла будуть плановими. Проте в місті знову не буде вуличного освітлення, а ввечері скасують технічні рейси електротранспорту.

Втім, є надія, що це тимчасові обмеження, і вже завтра ситуація налагодиться.

Зазначимо, що на початку тижня в Дніпрі повернули вуличне освітлення після майже трьох тижнів його відсутності.

Нагадаємо, сьогодні Україна пережила чергову масову ракетну атаку. У Дніпрі влучань немає, але під ударом були об’єкти критичної інфраструктури в Кривому Розі. Частину ракет збила ППО. За словами Укренерго, є проблеми з електроенергією в різних областях України.

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