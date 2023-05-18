У жительницы Кривого Рога посреди улицы украли почти 3 тысячи долларов

В среду, 17 мая, в Кривом Роге произошло разбойное нападение. Как рассказали в патрульной полиции Кривого Рога, мужчина напал на женщину и забрал у нее большую сумму денег.
По словам жертвы, неизвестный напал на нее, ударил по голове, а когда она упала, то отобрал сумку, где на тот момент было 2800 долларов и документы. После этого он скрылся с места преступления.
Впрочем, горе-вор не долго был на свободе. По горячим следам его задержали криворожские патрульные. Получив ориентировку, инспекторы проверили близлежащие территории и нашли похожего по описанию мужчину. И действительно, у 33-летнего горожанина нашли женскую сумочку с документами и деньгами, о которых рассказала пострадавшая.
Потерпевшая узнала своего обидчика. На место происшествия патрульные вызвали следователей Криворожского районного управления полиции для дальнейшего рассмотрения дела.
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