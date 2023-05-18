У мешканки Кривого Рогу посеред вулиці вкрали майже 3 тисячі доларів

У середу, 17 травня, у Кривому Розі стався розбійний напад. Як розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу, чоловік напав на жінку та забрав в неї велику суму грошей.
За словами жертви, невідомий напав на неї, вдарив по голові, а коли вона впала, то відібрав сумку, де на той момент було 2800 доларів та документи. Після цього він втік з місця злочину.
Втім, горе-крадій не довго був на волі. По гарячим слідам його затримали криворізькі патрульні. Отримавши орієнтування, інспектори перевірили прилеглі території та знайшли схожого за описом чоловіка. І справді, у 33-річного містянина знайшли жіночу сумочку з документами та грошима, про які розповіла постраждала.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі шукають 12-річну дівчинку.
Читайте також:
Автор:
12 травня до поліції звернувся військовий. Він повідомив, що у…
Учора вдень на лінію "102" зателефонувала жінка.
Тепер 18-річний грабіжник може провести за ґратами до 10 років.
У Марганці 38-річний чоловік пограбував 85-річного дідуся.