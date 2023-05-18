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У мешканки Кривого Рогу посеред вулиці вкрали майже 3 тисячі доларів

Сьогодні 10:55
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У Кривому Розі пограбували жінку.

Новости Днепра про У мешканки Кривого Рогу посеред вулиці вкрали майже 3 тисячі доларів

У середу, 17 травня, у Кривому Розі стався розбійний напад. Як розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу, чоловік напав на жінку та забрав в неї велику суму грошей. 

За словами жертви, невідомий напав на неї, вдарив по голові, а коли вона впала, то відібрав сумку, де на той момент було 2800 доларів та документи. Після цього він втік з місця злочину.

Втім, горе-крадій не довго був на волі. По гарячим слідам його затримали криворізькі патрульні. Отримавши орієнтування, інспектори перевірили прилеглі території та знайшли схожого за описом чоловіка. І справді, у 33-річного містянина знайшли жіночу сумочку з документами та грошима, про які розповіла постраждала. 

Потерпіла впізнала свого кривдника. На місце події патрульні викликали слідчих Криворізького районного управління поліції для подальшого розгляду справи.
 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі шукають 12-річну дівчинку.

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Новости Днепра про У мешканки Кривого Рогу посеред вулиці вкрали майже 3 тисячі доларівУкраїнська

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