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Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 12-річну Світлану Дашко.

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

У середу, 17 травня, близько 16:00 дівчинка вийшла з культурно-ділового центру “ДНІПРОПРЕС” у Шевченківському районі й досі не повернулася додому.

Прикмети Світлани Дашко:

  • на вигляд 12 років;
  • зріст 152 см;
  • худорлявої статури;
  • очі блакитні;
  • русяве волосся до плечей;
  • шрам на лівій брові.

Була одягнена:

  • футболка у чорно-білу смужку;
  • джинси;
  • чорна кофта з золотими візерунками;
  • білі босоніжки з чорною платформою;
  • при собі мала коричневий рюкзак.

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

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Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикметиУкраїнська Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикметиРусский

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