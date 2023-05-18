Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 12-річну Світлану Дашко.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

У середу, 17 травня, близько 16:00 дівчинка вийшла з культурно-ділового центру “ДНІПРОПРЕС” у Шевченківському районі й досі не повернулася додому.

Прикмети Світлани Дашко:

на вигляд 12 років;

зріст 152 см;

худорлявої статури;

очі блакитні;

русяве волосся до плечей;

шрам на лівій брові.

Була одягнена:

футболка у чорно-білу смужку;

джинси;

чорна кофта з золотими візерунками;

білі босоніжки з чорною платформою;

при собі мала коричневий рюкзак.

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