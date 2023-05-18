Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети
У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 12-річну Світлану Дашко.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
У середу, 17 травня, близько 16:00 дівчинка вийшла з культурно-ділового центру “ДНІПРОПРЕС” у Шевченківському районі й досі не повернулася додому.
Прикмети Світлани Дашко: на вигляд 12 років; зріст 152 см; худорлявої статури; очі блакитні; русяве волосся до плечей; шрам на лівій брові. Була одягнена: футболка у чорно-білу смужку; джинси; чорна кофта з золотими візерунками; білі босоніжки з чорною платформою; при собі мала коричневий рюкзак. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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