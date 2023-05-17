Били из тяжелой артиллерии: россия трижды обстреляла Днепропетровщину

В течение дня оккупанты трижды ударили по Никопольскому району.

Били из тяжелой артиллерии, попали по Мировской и Марганецкой громадам. Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Есть разрушение. В Мировской громаде повреждены почта, магазин, учебное и медицинское заведения, авто медицинской помощи, админздание, агропредприятие. Кроме этого, повреждены двухэтажка, 11 частных домов, хозяйственное сооружение, легковая машина, пасека, газопроводы и линии электропередач.

В Марганецкой громаде, которая под вражеский огонь попала днем и вечером, разрушено здание агрофирмы. Последствия вечерней атаки устанавливаются.

Также вечером поступило сообщение об обстреле с РСЗО территории Межевской громады в Синельниковском районе. Люди невредимы, данные по разрушениям уточняются.

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