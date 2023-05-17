ГИА: когда планируют сдавать тесты днепровские ученики

Соответствующее решение Минобразования в январе текущего года было поддержано Минюстом.
Решение об отмене принято для учащихся четвертых и девятых классов. То есть, выпускники этих классов будут получать ежегодные оценки по итогам двух семестров обучения без дополнительных экзаменов.
Согласно документу, школьники будут проходить государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования. То есть после 4, 9 и 11 классов.
ГИА будут состоять из следующих предметов:
украинский язык,
математика,
история Украины,
иностранный язык.
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