Точно в цель: после «бавовни» в Кремле сеть взорвалась мемами

Сначала информация о якобы атаке на центр Москвы появилась в российских Telegram-каналах, а затем пропагандистские росСМИ, со ссылкой на администрацию президента рф, сообщили, что военные уничтожили два беспилотника. Более подробно о взрывах – читайте здесь.
Конечно, новость об ударах по Кремлю спровоцировала всплеск «народного творчества» в сети — украинцы уже создали множество остроумных шуток и мемов.
Мы подготовили для вас подборку самых интересных и смешных. Наслаждайтесь!
Из серии «Киев за три дня». Кстати, об этом тоже шутили:
Кто бы мог подумать?
Так вот кто это на видео:)
О, идея для новой марки.
Без комментариев))
Надо чаще поливать, чтобы пышнее росла.
А вы какой попкорн больше любите: сладкий или соленый?
Кстати, взрывы в Кремле прокомментировали у Зеленского. Спикер президента Сергей Никифоров рассказал, что у Украины нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль.
У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные дома в Днепре и Умани, или ракета в очередь на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно — нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников, — сказал он.
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