Точно в ціль: після бавовни в Кремлі мережа вибухнула мемами

Кремль цієї ночі атакували з БПЛА.

Спочатку інформація про ніби-то атаку на центр Москви з’явилася в російських Telegram-каналах, а потім пропагандистські росЗМІ, з посиланням на адміністрацію президента рф, повідомили, що військові знищили два безпілотники. Більш детально про самі вибухи – читайте тут.

Звісно, новина про удари по Кремлю спровокувала всплеск “народної творчості” у мережі – українці вже створили безліч дотепних жартів та мемів.

Ми підготували для вас підбірку найцікавіших та найсмішніших. Насолоджуйтеся!

З серії “Киев за три дня”. До речі, про це теж жартували:

Хто б міг подумати.

Так ось хто це на відео:)

О, ідея для нової марки.

Без коментарів))

Треба частіше поливати, щоб пишніша росла.

А ви який попкорн більше любите: солодкий чи солоний?

До речі, вибухи у Кремлі прокоментували у Зеленського. Речник президента Сергій Никифоров розповів, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт – це зруйновані будинки у Дніпрі та Умані, або ракета у чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь – нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників, – сказав він.

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