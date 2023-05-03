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В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)

Сегодня 14:53
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Большая вода из Днепра снова затапливает косу и яхт-клуб на Победе.

Новости Днепра про В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)

Набережную снова затапливает. В частности, под воду потихоньку идут коса на Победе и яхт-клуб Сич. Об этом сообщает dnepr.info.

Отметим, что ранее в гидрометцентре предупреждали о второй волне весеннего половодья на Днепропетровщине.

Критического подтопления пока нет, но уровень воды понемногу поднимается. Особенно заметно это у домиков в яхт-клубе.

Новости Днепра про В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)

Коса тоже понемногу уходит под воду. Река разлилась на берег.

Новости Днепра про В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)

Напомним, в конце апреля Днепр начало топить из-за резкого повышения уровня воды в реках. В областном центре затопило прибрежные территории, а именно Сичеславскую Набережную, улицу Маршала Малиновского и десяток частных усадеб, которые находились близко к воде.

На Победе и же/м Солнечном по дорогам начали плавать уточки. Предварительно угроза подтоплений будет продолжаться еще несколько дней, но по прогнозам синоптиков, на этот раз масштабного подтопления не ожидается.

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Новости Днепра про В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре снова идут под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич (ФОТО)Русский

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