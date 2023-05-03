В Днепре на канатной дороге через реку застрял человек

Недавно мы писали, что в парке «Зеленый гай» на канатной дорожке застряла днепрянка. Тогда на помощь женщине вызывали спасателей.
Сегодня, 3 мая, инцидент повторился, правда, изменилась локация – на этот раз человек застрял на канатной дорожке через реку Днепр (на Монастырский остров).
Видео опубликовали в соцсети.
На нем видно, что человек остановился как раз по середине дорожки.
Зато какие живописные места:)
Напомним, ранее мы писали, что в одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО).
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