В Днепре на канатной дороге через реку застрял человек

Это уже второй раз за эту неделю...

Недавно мы писали, что в парке «Зеленый гай» на канатной дорожке застряла днепрянка. Тогда на помощь женщине вызывали спасателей.

Сегодня, 3 мая, инцидент повторился, правда, изменилась локация – на этот раз человек застрял на канатной дорожке через реку Днепр (на Монастырский остров).

Видео опубликовали в соцсети.

На нем видно, что человек остановился как раз по середине дорожки.

Зато какие живописные места:)

Напомним, ранее мы писали, что в одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО).

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